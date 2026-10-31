به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

آج نیوز

آمریکا قصد دارد بیش از ۱۵۰ پناهجوی افغان را از طریق پاکستان اخراج کند

سخنگوی ارتش پاکستان: به میانجیگری اسلام آباد میان ایران و آمریکا با احتیاط امیدواریم

کاهش ۵ هزار و ۱۰۰ روپیه‌ای قیمت هر توله (۱۲ گرم) طلای ۲۴ عیار در پاکستان

پاسخ ارتش پاکستان به تیراندازی طالبان افغانستان در مرز؛ چندین پاسگاه منهدم شد

روزنامه اکسپرس

آمریکا به کارکنان غیرضروری خود دستور داد خاک عربستان سعودی را ترک کنند

وزارت بهداشت پاکستان: بیش از ۳۲ میلیون نفر در کشور به اختلالات روانی مبتلا هستند

افزایش ۲ روپیه و ۲۹ پیسه‌ای قیمت گازوئیل در پاکستان برای سه روز آینده

افزایش تا ۱۵ درصدی قیمت گاز طبیعی مایع در پاکستان برای ماه اکتبر

دنیا نیوز

وزیر خارجه ترکیه: انتقاد هند از توافق دفاعی مکه از اهمیت آن نمی‌کاهد

وزیر دفاع پاکستان: اسلام آباد مسیر تازه‌ای به جهان اسلام برای دفاع از خود نشان داده است

لاوروف: در روابط روسیه و آمریکا هیچ پیشرفت واقعی حاصل نشده است

عراقچی: زیان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد یورویی اروپا اهمیتی ندارد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

شی جین‌پینگ در دیدار با رئیس‌جمهور آلمان خواستار گشودن فصل تازه‌ای در مشارکت راهبردی دو کشور شد

رئیس‌جمهور چین در دیدار با رئیس کنفدراسیون سوئیس بر تقویت همکاری اقتصادی و تجاری چین و اروپا تأکید کرد

تغییر الگوی مصرف در چین؛ هزینه‌کرد مردم برای خدمات، گردشگری و فناوری‌های هوشمند با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد

ایران از انهدام یک شناور بدون سرنشین و آتش‌گرفتن چند نفتکش در محدوده تنگه هرمز خبر داد؛ هیئت قطری برای گفت‌و‌گو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد

روزنامه چاینا دیلی

ایران: رویکرد فشار و امتیازدهی آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ تهران بر شروط خود برای مذاکرات تأکید کرد

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید درگیری با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت؛ هم‌زمان گزارش‌ها از بررسی گزینه‌های نظامی جدید حکایت دارند

چین و آلمان بر ایجاد الگویی تازه برای همکاری‌های راهبردی، اقتصادی و فناوری توافق کردند

چین و سوئیس توافق‌نامه تجارت آزاد خود را ارتقا دادند؛ بیش از ۹۹ درصد واردات مشمول تعرفه صفر خواهد شد

پکن محدودیت‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های مخابراتی و آزمایشگاه‌های چینی را محکوم کرد

گلوبال تایمز

دیدار‌های جداگانه شی جین‌پینگ با رئیس‌جمهور آلمان و رئیس کنفدراسیون سوئیس

چین و سوئیس توافق‌نامه تجارت آزاد را ارتقا دادند؛ تعرفه بیش از ۹۹ درصد کالا‌های وارداتی دو طرف حذف می‌شود

نخستین ناو آبی‌ـ‌خاکی پیشرفته چین به سکوی پرتاب و فرود پهپاد‌های رزمی پنهانکار تبدیل شد

نظرسنجی در کره جنوبی: ۷۳٫۸ درصد مردم از توسعه روابط با چین حمایت می‌کنند

درآمد شرکت چینی تولیدکننده تراشه‌های حافظه در ۹ ماه نخست سال بیش از هفت برابر شد

سی‌جی‌تی‌ان

دیدار رئیس‌جمهور چین با رئیس‌جمهور آلمان؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی و اقتصادی

دیدار شی جین‌پینگ با رئیس کنفدراسیون سوئیس؛ توافق دو کشور برای گسترش همکاری‌های تجاری و علمی

چین مدت مجاز اقامت دارندگان کارت سفر تجاری منطقه آسیا و اقیانوسیه را از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش می‌دهد

ترامپ می‌گوید درگیری آمریکا و ایران به‌زودی پایان می‌یابد؛ تهران همچنان بر شروط خود برای توافق تأکید دارد

ترامپ تماس معاونش با مقام‌های ایرانی را مرتبط با ارسال کمک‌های پزشکی دانست؛ گزارش‌ها از تلاش برای احیای مذاکرات حکایت دارد

روزنامه مردم

رئیس‌جمهور چین در دیدار با رئیس کنفدراسیون سوئیس بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد

تداوم اصلاحات و تقویت انضباط حزبی؛ سند جدید حزب کمونیست مسیر پیشبرد نظارت و مبارزه با فساد را ترسیم می‌کند

سلطان عمان برای سفر رسمی به چین دعوت شد؛ توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد

نخستین پهپاد پنهانکار رزمی و شناسایی مستقر بر ناو هواپیمابر آبی‌ـ‌خاکی چین، عملیات برخاست و فرود را با موفقیت انجام داد

خبرگزاری خدمات چین

چین و آلمان در پی تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری؛ حجم مبادلات دو کشور در ۹ ماه نخست سال به ۱٫۲ تریلیون یوان رسید

ظرفیت انتقال برق پاک استان چینگ‌های چین به دیگر مناطق کشور در ۹ ماه نخست سال از ۳۰ میلیارد کیلووات‌ساعت فراتر رفت

بیش از ۶۰ درصد بازرگانان خارجی نمایشگاه واردات چین، از اقتصاد‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند

بانک مرکزی چین و شیلی توافق مبادله ارزی دوجانبه را برای پنج سال دیگر تمدید کردند

بیش از ۸۰۰ نماینده از نزدیک به ۳۰ کشور و منطقه برای حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری بین‌المللی گوانگ‌جو ثبت‌نام کردند

ساوت چاینا مورنینگ پست

چین و آمریکا فعالیت پروازی پهپاد‌های نظامی در نزدیکی ژاپن و دریای چین جنوبی را افزایش داده‌اند

شی جین‌پینگ در دیدار با رئیس‌جمهور آلمان بر ضرورت حفظ روابط نزدیک چین و اتحادیه اروپا تأکید کرد

گارد ساحلی چین رزمایش استفاده از آب‌پاش‌های فشارقوی و پهپاد‌ها را در نزدیکی مناطق مورد اختلاف دریای چین جنوبی برگزار کرد

تشدید مبارزه با فساد در ارتش چین؛ ۱۶ ژنرال دیگر از حزب اخراج شدند

چین احتمال بازگشت نمایندگان نظامی به سطوح بالای رهبری حزب در کنگره آینده را بررسی می‌کند

پهپاد پنهانکار رزمی چین با موفقیت ازناو آبی‌ـ‌خاکی جدید این کشور برخاست و بر عرشه آن فرود آمد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه شریعت

کشف و تخریب یک کارخانه تولید هروئین در بدخشان

صد‌ها خانواده در فاریاب از آب آشامیدنی بهره‌مند شدند

استقبال ژاپن از تلاش‌های امارت اسلامی در امر مبارزه با مواد مخدر

بن‌بست سیاسی در اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی

هزینه جنگ آمریکا با ایران به ۴۷ و یک دهم دلار خواهد رسید

خبرگزاری باختر

معاون وزارت احیا و توسعه دهات بر رسیدگی به نیازمندی‌های مردم در جوزجان تاکید کرد

نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی در کنر برگزار شد

امضای تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از ۳۴ میلیون دلار برای توسعه زراعت در شش ولایت

روزنامه اطلاعات روز

نیویورک تایمز: آمریکا ده‌ها مهاجر را با همکاری پاکستان به افغانستان اخراج می‌کند ـ افغان ایواک: آمریکا می‌خواهد بدون سر و صدا مهاجران افغانستان را اخراج کند

ترامپ: جنگ ایران به زودی به پایان می‌رسد

عمان، ۲۵ خدمه یک کشتی آتش گرفته در نزدیکی تنگه هرمز را تخلیه کرد

روزنامه انیس

کار و تولید؛ دو ستون عزت اقتصادی

وزارت حج و اوقاف، روند ثبت نام حج را آغاز می‌کند

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه زراعت در ۶ ولایت

حملات روسیه در اوکراین سه کشته و ۱۴ زخمی جای گذاشت