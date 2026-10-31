مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، یک هزار و ۴۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز (ماینر) توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با بیان اینکه این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز از ۲۱۸ مزرعه غیرمجاز کشف شده است، اظهار کرد: فعالیت این تجهیزات غیرقانونی، خسارات جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های شبکه برق و پایداری شبکه وارد می‌کند.

وی افزود: بر اساس محاسبات فنی و میزان مصرف هر ماینر معادل ۳.۵ کیلووات ساعت، مجموع انرژی مصرفی این تعداد دستگاه بالغ بر چهار هزار و ۹۵۹ کیلووات ساعت احصا شده است که رقمی قابل‌توجه و آسیب‌زننده به پیک مصرف شبکه به‌ویژه در شرایط آب‌وهوایی خوزستان محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: تداوم فعالیت مزارع غیرمجاز رمز ارز، علاوه بر اتلاف منابع ملی، حقوق عامه را ضایع کرده و ضریب اطمینان شبکه را به‌شدت کاهش می‌دهد.

کلانشهر اهواز به دلیل شرایط خاص اقلیمی و ضرورت پایداری شبکه در تمامی فصول سال، همواره نیازمند صیانت از انرژی و مدیریت بار شبکه بوده است.