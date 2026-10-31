سرعت وزش باد در نواحی مختلف استان از بعدازظهر امروز شنبه به آستانه شدید می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی هواشناسی استان زنجان گفت: سرعت وزش باد در نواحی مختلف استان از بعدازظهر امروز شنبه به آستانه شدید می‌رسد.

الهام نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی آسمان استان طی امروز قسمتی ابری خواهد بود و احتمال بارش خفیف و پراکنده باران نیز وجود دارد و سامانه بارشی فعال در استان طی امروز تضعیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه فردا شرایط جوی استان نسبتا پایدار خواهد بود، اظهار داشت: روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود که موجب بارش باران در اغلب مناطق استان خواهد شد.

نجفی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در خصوص فعالیت این سامانه، یادآور شد: دمای هوا در بیشتر نواحی استان طی روز‌های آینده با شیب ملایمی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۳ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به زمان مشابه دیروز سه درجه افزایش یافته است.

نجفی افزود: طی شبانه روز گذشته زرین آباد با دو درجه کمترین و چورزق با ۲۲ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین هفت و ۱۷ درجه در نوسان بوده است.