کارشناس اداره کل هواشناسی اعلام کرد:با توجه به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود در ساعات بعدازظهر طی چند روز آینده، گذر پیاپی امواج جوی در استان قزوین ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت:بر این اساس، احتمال افزایش پوشش ابر، وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد در ساعات عصرگاهی و شبانگاهی وجود دارد.

وی اظهار داشت:بارش‌های شب گذشته موجب جریانات بارشی در اکثر مناطق استان شد که در این میان، بیشترین میزان بارش ثبت شده مربوط به ایستگاه الوند با ۸ میلی‌متر بوده و در شهر قزوین نیز میزان بارش ۱.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه افزود: از بعدازظهر روز دوشنبه تا بامداد روز چهارشنبه، بارش‌ها ممکن است به صورت نقطه‌ای، با شدت بیشتر و از نظر وسعت گسترده‌تر باشند.

بهروزی تاکید کرد:همچنین، برای روز‌های امروز شنبه و فردا یکشنبه، وزش باد‌های غربی پیش‌بینی می‌شود که به‌ویژه در مناطق غربی استان، می‌تواند با شدت بیشتری همراه باشد.

وی اضافه کرد:در دو روز آینده، نوسان یا تغییرات محسوس در دمای هوا مشاهده نخواهد شد و شرایط دمایی مشابه روز‌های گذشته باقی خواهد ماند.