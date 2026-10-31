به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، در همایش مشترک دادستانی و شرکت آب منطقه‌ای استان که در محل سد احمدبیگلو برگزار شد، صیانت از منابع آبی را از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت آب به‌عنوان یکی از حقوق عمومی جامعه اظهار کرد: حفاظت از منابع آب وظیفه همگانی است و هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این زمینه، خیانت به خود، جامعه، همنوعان و نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

دادستان مرکز استان اردبیل با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی برای پیشگیری از بحران‌های آبی، نقش متولیان حوزه آب را در مدیریت صحیح منابع، کاهش تنش‌های آبی و مقابله با بحران‌های صنعت آب مهم دانست و بر برخورد قاطع و به‌موقع با هرگونه تعرض افراد سودجو به این حق عمومی تأکید کرد.

آفاقی تشکیل کارگروه قضایی ـ اجرایی استانی و کارگروه‌های متناظر شهرستانی با نظارت و مدیریت دادستان‌های سراسر استان را از جمله راهکار‌های تقویت حفاظت از منابع آب برشمرد و بر اجرای تدابیر خودحفاظتی در ادارات آب برای صیانت از اموال و تأسیسات تأکید کرد.

اصلاح الگوی کشت، برخورد جدی با تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، مقابله با برداشت غیرمجاز از منابع آب و حفر غیرقانونی چاه، توسعه کنترل‌های هوشمند و تدابیر پیشگیرانه، صیانت از سلامت آب، پیگیری حقابه استان از طریق نشست‌های منطقه‌ای و حذف روش‌های سنتی آبیاری از دیگر محور‌های مورد تأکید دادستان مرکز استان در این همایش بود.

این همایش مشترک یک‌روزه با حضور دادستانی مرکز استان و شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد و معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز به‌صورت ویدئوکنفرانسی در آن سخنرانی کرد.

در این نشست، دادستان مرکز استان و معاونان وی، دادستان‌های سراسر استان اردبیل، رؤسای حوزه‌های قضایی تابعه، قضات شعب تخصصی دادسرا و دادگاه مرکز استان، سرپرست محاکم کیفری دو اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، مدیران استانی و شهرستانی شرکت آب منطقه‌ای و جمعی از مسئولان وزارت نیرو حضور داشتند.

در جریان این همایش، چالش‌ها و مشکلات حوزه آب استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده اتخاذ شد.