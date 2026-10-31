در پی گزارش‌ها و مراجعات مردمی درباره نحوه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در بیمارستان‌های توحید و کوثر سنندج، با دستور بازرس‌کل استان کردستان، هیئت‌های بازرسی به‌صورت سرزده از بخش‌های مختلف این دو مرکز درمانی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این بازدیدها در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور و تقویت نظارت‌های میدانی انجام شد و بازرسان با حضور در بخش‌های اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و بخش‌های بستری، وضعیت ارائه خدمات و مشکلات موجود را بررسی کردند.

همچنین اعضای هیئت‌های بازرسی با بیماران و همراهان آنان گفت‌وگو کرده و دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات مطرح‌شده را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدیدها، مسائل و پیشنهادهای کادر درمان درباره بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات نیز مورد استماع قرار گرفت و مقرر شد موارد مطرح‌شده از سوی مراجع مربوطه پیگیری شود.

بخش دیگری از این بازدیدها به بررسی روند اجرای پیشنهادهای نظارتی سال‌های گذشته درباره نصب و بهره‌برداری از تجهیزات پزشکی اختصاص داشت. در این زمینه، وضعیت دستگاه‌هایی از جمله ماموگرافی و اندوسونوگرافی بررسی شد و بر اساس نتایج بازدید، تعدادی از تجهیزات مورد اشاره در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.