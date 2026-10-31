به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، اردوی جهادی سلامت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با هدف تسهیل دسترسی اهالی روستای فرشکی خمام به خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای با مشارکت گروه‌های جهادی اجرا شد.

در این اردو، خدمات متنوع پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی و درمانی، مشاوره سلامت، سنجش و کنترل فشار خون و قند خون به صورت رایگان به مراجعین ارائه شد.

در کنار خدمات درمانی، کارشناسان اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در قالب طرح سلام محله با حضور فعال به معرفی جامع خدمات، اهداف و خط مشی‌های تخصصی خود به اهالی روستا، بر اهمیت آگاهی‌بخشی در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب تأکید کردند.

در همین راستا، عکس نوشته‌های اطلاع‌رسانی در میان مراجعان توزیع و مشاوره‌های تخصصی لازم به متقاضیان ارائه شد.