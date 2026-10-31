مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از آسفالت و احداث ابنیه فنی و روکش جاده آبشار تنگ تامرادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از اجرای طرح مهم بهسازی، احداث ابنیه فنی و روکش آسفالت محور آبشار تنگ تامرادی (فرعی تمنک‌ها) به طول ۴ کیلومتر خبر داد.

حمیدرضا پیمانجو افزود: این طرح جهادی با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال در حال اجراست که شامل ۳.۵ کیلومتر روکش آسفالت و ۵۰۰ متر تأمین بستر، ساخت مسیر و تکمیل ابنیه فنی می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تأکید بر اهمیت این محور ارتباطی و گردشگری ادامه داد: محور تنگ تامرادی در فاصله ۴۰ کیلومتری یاسوج واقع شده و مسیر دسترسی حدود ۳۰ روستای منطقه است. این محور به دلیل برخورداری از جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری، سیاحتی و زیارتی و همچنین به عنوان مسیر ارتباطی با بخش رستم شهرستان ممسنی، از حجم تردد قابل توجهی برخوردار است.