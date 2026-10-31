در مراسم افتتاحیه هفتمین هفته تصویرگری که با هدف پاسداشت هنر تصویرگری برگزار شد، برگزیدگان «نشان آبان» معرفی شدند و نمایشگاه‌های تخصصی این رویداد در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران ،مراسم افتتاحیه هفتمین هفته تصویرگری برگزار شد. در این مراسم که با هدف قدردانی از فعالیت‌های حرفه‌ای و معرفی چهره‌های تأثیرگذار حوزه تصویرگری برگزار گردید، برگزیدگان «نشان آبان» معرفی شدند.

در این دوره از این نشان، نیکزاد نجومی موفق به دریافت «نشان نام بزرگ» شد. فاطمه رادپور «نشان نام آشنا»، علی هاشمی شهرکی «نشان نام همگام» و مژگان سعیدیان نیز «نشان نام نو» را از آن خود کردند.

پیشگامان و چهره‌های برگزیده

نیکزاد نجومی، از نقاش و تصویرگر پیشکسوت، که با همکاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شناخته می‌شود، با سابقه درخشان در تصویرگری کتاب‌های ماندگاری همچون «گل بلور خورشید»، این نشان را دریافت کرد.

علی هاشمی شهرکی نیز که از تصویرگران و مدیران هنری شناخته‌شده است و سابقه همکاری گسترده با کانون پرورشی و ناشران را دارد، نشان نام همگام را دریافت کرد.

فاطمه رادپور، تصویرگر و مدرس برجسته که سابقه همکاری با ناشران و تدریس در دانشگاه را در کارنامه دارد، برنده نشان نام آشنا شد.

همچنین مژگان سعیدیان، تصویرگر جوان و برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی از جمله فینالیست نمایشگاه بولونیا، نشان نام نو را از آن خود کرد.

برنامه‌های هفته تصویرگری

همزمان با این مراسم، نمایشگاه‌های تخصصی «راه»، «روند» و «راه ابریشم» در خانه هنرمندان ایران برپا شده است. رویداد هفته تصویرگری امسال با موضوع «راه» از ۸ تا ۲۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت و علاوه بر نمایش آثار هنرمندان برگزیده سال گذشته، میزبان نشست‌های تخصصی و علمی در حوزه تصویرگری خواهد بود.