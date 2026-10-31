مردم جنوب غرب خوزستان با تأکید بر تداوم حضور خود در خیابان‌ها، بار دیگر این حضور را نمادی از وحدت ملی، اقتدار ایران اسلامی و حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آبادانی ها و خرمشهری ها شب گذشته هم در دویست و چهل و چهارمین شب از تجمعات و میدان داری خیابان اعلام کردند محکم و استوار به خیابان می آیند و تا جان در بدن دارند حافظ سرزمینشان می مانند.

آنان با تأکید بر تداوم حضور خود در خیابان‌ها، این حضور را نمادی از وحدت ملی، اقتدار ایران اسلامی و حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب عنوان کردند.

حاضران در خیابان‌ها در حمایت از انقلاب اسلامی، در حالی که نزدیک شدن به عدد ۲۵۰ تجمعات شبانه را حاصل اقتدار ایرانی می خواندند، اشخاصی مانند حسین فهمیده را مثال زدند که در حالی که نوجوان بود در سال ۱۳۵۹ در برابر تجاوز دشمن بعثی به میهن، با رشادت به شهادت رسید، نوجوانی که امام خمینی نیز با تعابیری ویژه، او را به‌عنوان الگویی برای جامعه معرفی نمودند.

و حالا گرچه از شهادت حسین فهمیده بیش از ۴۵ سال می‌گذرد، اما مکتب «جان‌فدایی» جوانان و نوجوانان برای ساخت تمدن ایرانی‌اسلامی در این سال‌ها ادامه داشته است: چه آنجا که کشور نیاز به تلاش علمی داشته، چه در عرصه خدمت‌رسانی، فعالیت جهادی و کار فرهنگی.

مرزنشینان خطه جنوب غرب خوزستان تاکید کردند: حال که تجمعات شبانه، جزئی از سبک زندگی مردم شده و بسیاری به شکل خانوادگی و همراه با فرزندان نوجوان و جوان خود در این تجمعات حاضر می‌شوند، نوجوانان و جوانان نیز بیشتر برای نقش‌آفرینی در ساخت آینده کشور با انگیزه تر شده اند.