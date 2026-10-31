رزمایش زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی چغاخوراستان چهارمحال و بختیاری با ارتقای آمادگی و حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: رزمایش زیست‌محیطی با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» با مشارکت نیرو‌های امدادی، اعضای جوانان و داوطلبان هلال‌احمر در تالاب بین‌المللی چغاخور برگزار شد.

طاهری افزود: ارتقای آمادگی و توان عملیاتی، تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست، تمرین هماهنگی و تعامل میان نیرو‌های امدادی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال سرمایه‌های طبیعی از اهداف این رزمایش بود.

به گفته وی در جریان این مانور براهمیت حفاظت از محیط زیست، آمادگی در برابر تهدید‌ها و نقش مشارکت آگاهانه مردم تأکید شد.