رئیس دادگستری مهدیشهر: افرادی که اقدام به تهیه و انتشار کلیپ مغایر با عفت و اخلاق عمومی در مهدیشهر کرده بودند، شناسایی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سیدشهاب‌الدین باقریان موحد گفت: در پی انتشار کلیپی که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در حوزه قضایی مهدیشهر شد، پرونده قضایی تشکیل و موضوع با قید فوریت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر افزود: در همین راستا، دستورات قضایی لازم به فرماندهی انتظامی شهرستان صادر شد تا تمامی افراد دخیل در تهیه و تولید این کلیپ در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

باقریان موحد با اشاره به شناسایی عوامل این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند.

رئیس دادگستری مهدیشهر با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره انگیزه تهیه و انتشار این کلیپ افزود: شواهد اولیه نشان می‌دهد این محتوا با هدف جلب بازدید بیشتر و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی تولید و منتشر شده است؛ موضوعی که ابعاد آن در روند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.

وی همچنین از پلمب محل مورد استفاده برای تولید این کلیپ خبر داد و گفت: مالک این محل نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

باقریان موحد در پایان، صیانت از عفت و اخلاق عمومی و برخورد با رفتار‌های مجرمانه را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان برشمرد و افزود: اقدامات قضایی در قبال عوامل دخیل در این‌گونه پرونده‌ها با جدیت دنبال می‌شود.