به گزارش خ برگزاری صداوسیمای مازندران، سید شمس‌الدین حسینی از تصویب کلیات لایحه اصلاح حساب پس‌انداز کارکنان دولت در این کمیسیون خبر داد و گفت:با این اصلاح امکان استفاده از منابع این حساب‌ها برای سرمایه‌گذاری در بیمه‌های عمر و زندگی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار کرد:بر اساس پیشنهاد دولت، منابع حساب پس‌انداز کارکنان دولت که پیش از این صرفاً امکان سپرده‌گذاری در حساب‌های سپرده بلندمدت را داشت، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در خرید بیمه‌های عمر و زندگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، عباس‌آباد ورامسر درمجلس گفت:کمیسیون اقتصادی مجلس با این پیشنهاد موافقت کرد، اما این موافقت را مشروط به پیش‌بینی تضمین‌های لازم برای حفظ منافع کارکنان دولت کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید سازوکاری در نظر گرفته شود که بازدهی سرمایه‌گذاری در بیمه‌های عمر و زندگی، دست‌کم معادل سود حساب‌های پس‌انداز بلندمدت بانکی باشد تا حقوق و منافع کارکنان تضمین شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند آثار مثبتی برای صنعت بیمه و کارکنان دولت داشته باشد افزود:اجرای این پیشنهاد از یک سو منابع جدیدی را به سمت بیمه‌های عمر و زندگی هدایت می‌کند و به افزایش سهم این رشته‌ها در پرتفوی صنعت بیمه کمک خواهد کرد و از سوی دیگر زمینه بهره‌مندی بیشتر کارکنان دولت از منابع متعلق به خودشان را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد با پیش‌بینی تضمین‌های لازم، این اصلاح قانونی زمینه‌ساز توسعه بیمه‌های عمر و زندگی و تقویت منافع کارکنان دولت شود.