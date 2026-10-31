آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۸ آبان ماه حدود ۳ میلیون و ۲۲۸ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۱۶۳.۲ هزار میلیارد تومان معامله شد و همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۶۲.۲ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۸ آبان ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

شرکت ملی صنایع مس ایران با معامله ۴۱ هزار و ۱۱۴ تن انواع مس، اسید سولفوریک، سولفور و اکسید مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۲۳ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۵۶ هزار و ۱۵۰ تن ورق فولادی به ارزش ۱۰ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان دوم شد.

فولاد خوزستان ۷۳ هزار و ۵۸۰ تن تختال، شمش بلوم و آرگون به ارزش ۷ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

معدنی و صنعتی گل‌گهر با معامله ۱۵۰ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۳ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان چهارم شد.

همچنین ذوب آهن اصفهان با معامله ۳۰ هزار و ۱۱۳ تن تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم، شمش چدن، آرگون و سولفات آمونیوم به ارزش ۳ هزار و ۲۶۶ هزار و یک میلیارد تومان پنجم شد.

جهان فولاد سیرجان ۳۸ هزار تن آهن اسفنجی، میلگرد و شمش بلوم به ارزش ۳ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را کسب کرد.

پالایش نفت بندرعباس با فروش ۳۵ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

معدنی و صنعتی چادرملو با معامله ۱۰۵ هزار و ۴۲۵ تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، شمش بلوم و آرگون به ارزش ۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان هشتم شد.

بر این اساس پتروشیمی مارون ۱۰ هزار و ۵۲۱ تن مواد پلیمری و شیمیایی به ارزش ۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

فولاد هرمزگان جنوب هم با فروش ۲۳ هزار و ۵۸۰ تن تختال به ارزش ۲ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.