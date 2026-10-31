با حضور دادستان و فرماندار شهرستان کهگیلویه، راهکار‌های پرداخت مطالبات معوق کارگران، جلوگیری از تعطیلی کارخانه و تداوم فعالیت خط تولید بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست بررسی مشکلات کارخانه آجر دهدشت، مسئولان شهرستان کهگیلویه بر ضرورت پرداخت مطالبات کارگران، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی تأکید کردند.

سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، با اشاره به نقش کارخانه آجر دهدشت در اشتغال‌زایی و تأمین معیشت خانواده‌های کارگری گفت: کاهش روند تولید و مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط موجود، پرداخت حقوق کارکنان و کارگران این کارخانه را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در نشست برگزارشده با حضور دادستان، مدیرعامل کارخانه و مسئولان مرتبط، مقرر شد بخشی از حقوق معوق کارگران تا روز یکشنبه پرداخت شود و برای جلوگیری از انباشت مطالبات در ماه‌های آینده نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار داشت: ادارات آب، برق و گاز باید با در نظر گرفتن شرایط کارخانه و با اولویت قرار دادن پرداخت حقوق کارگران، همکاری لازم را برای تداوم تولید داشته باشند.

کاظمی‌جو با بیان اینکه این اقدامات در راستای تأکید استاندار بر حمایت از تولید انجام شده است، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط باید برای جلوگیری از اختلال در روند تولید و حفظ اشتغال کارگران همکاری کنند.

رستم‌نژاد، دادستان شهرستان کهگیلویه نیز در این نشست با اشاره به معوقات چندماهه حقوق کارگران گفت: افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز، کاهش تولید و محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی، از جمله مشکلاتی است که توان مالی کارخانه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های طلبکار با این واحد تولیدی افزود: مطالبات ادارات و سازمان‌ها به رسمیت شناخته می‌شود، اما لازم است میزان و نحوه وصول این مطالبات متناسب با شرایط تولید و توان اقتصادی کارخانه بررسی شود تا پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار گیرد.

دادستان شهرستان کهگیلویه با تأکید بر لزوم تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص و قابل اجرا برای پرداخت مطالبات کارگران، خاطرنشان کرد: تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، مشکلات معیشتی جدی برای کارگران و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند و مدیران کارخانه باید برای جبران این معوقات، برنامه‌ای روشن و عملیاتی ارائه دهند.

رستم‌نژاد همچنین از کارگران خواست مطالبات خود را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند و با حفظ تعامل و همکاری، از تعطیلی کارخانه جلوگیری کنند؛ چراکه توقف فعالیت این واحد تولیدی، پیش از همه به کارگران و سپس به اقتصاد شهرستان آسیب می‌زند.