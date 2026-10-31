به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود.

در یکی از بازی‌های این هفته؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز شنبه ۹ آبان در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر در جدالی حساس به مصاف پرسپولیس می‌رود.

نساجی که با سعید دقیقی در چند هفته گذشته، بردی نداشته امروز به دنبال نخستین برد خود با این مربی است و پرسپولیس هم که با مهدی تارتار، هفته گذشته در تهران مغلوب فولاد شد به دنبال برد خارج از خانه است.

جدال پرشور‌های قرمز: نساجی – پرسپولیس، امروز در قائم شهر دیدنی خواهد بود و دو تیم برای ارائه یک بازی سراسر هجومی پای به میدان می‌گذارند و تماشاگران خونگرم دو تیم امیدوارند یک بازی دیدنی را شاهد باشند.

سیدرضا مهدوی با کمک علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی دیدار تیم‌های نساجی مازندران و پرسپولیس تهران را سوت می‌زند. میثم حیدری هم داور VAR این بازی است.

در جدول رده بندی تیم پرسپولیس با ۲۰ امتیاز در رده سوم قرار دارد و نساجی هم با ۱۱ امتیاز در رده یازدهم جدول جای گرفته است.

نتایج و برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

*ذوب‌آهن اصفهان ۰ استقلال خوزستان ۰

*ملوان بندرانزلی ۱ چادرملو اردکان ۲

*خیبر خرم‌آباد ۱ سپاهان اصفهان ۲

*فولاد خوزستان ۱ آلومینیوم اراک ۰

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

*نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

*مس شهربابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داور VAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی

دیدار تیم‌های فجر شهیدسپاسی شیراز - تراکتور تبریز؛ استقلال تهران - شمس‌آذر قزوین و همچنین بازی صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان به دلیل حضور نمایندگان فوتبال ایران در بازی‌های باشگاه‌های آسیا از سوی سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شده است.