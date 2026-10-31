برنامه‌های «رویش»، با موضوع عملیات به باغی و برداشت زرشک از شبکه آموزش و «کشیک سلامت»، با بررسی وضعیت طرح پزشکی خانواده از سبکه سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رویش» امروز با موضوع عملیات به باغی و برداشت محصول زرشک بی دانه از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه علی اکبر عزیزی رئیس مرکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب کشور به موضوع عملیات به باغی و برداشت محصول زرشک بی دانه می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

برنامه امروز «کشیک سلامت» با حضور دکتر قائم‌پناه، معاون رئیس‌جمهور، به بررسی آخرین وضعیت پزشکی خانواده و نقش سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح می‌پردازد.

در این برنامه آخرین وضعیت طرح پزشکی خانواده و چرایی ایفانشدن نقش سازمان تأمین اجتماعی در اجرای آن بررسی می‌شود.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می شود.