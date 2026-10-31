به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، شادمهر زهدی گفت: متوسط مصرف روزانه بنزین در استان از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۱۶۳ هزار لیتر بوده که حدود ۶۵ درصد آن با کارت سوخت شخصی و مابقی با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عرضه شده است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، ۶۵.۱۲ درصد بنزین مصرفی در خراسان‌شمالی با کارت سوخت شخصی و ۳۴.۸۸ درصد با کارت اضطراری جایگاه‌ها عرضه شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی ادامه داد: سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در سطح کشور ۶۳ درصد و سهم کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ۳۷ درصد است که نشان می‌دهد میزان استفاده از کارت شخصی در استان اندکی بیشتر از میانگین کشوری است.

زهدی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در استان گفت: این طرح از اول آبان‌ماه جاری و در چارچوب مصوبات کارگروه مدیریت مصرف سوخت کشور اجرا شده است و تغییری در نرخ بنزین ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: در این طرح، جایگاه‌های منتخب برای عرضه بنزین با استفاده از کارت اضطراری مشخص شده‌اند و محدودسازی کارت‌های اضطراری با هدف مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف سوخت از شبکه رسمی انجام می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح به مدیریت مصرف بنزین و کاهش ازدحام غیرضروری در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت کمک کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی گفت: مالکان خودرو‌های فاقد کارت سوخت یا افرادی که کارت آنان مفقود شده است، می‌توانند از طریق سامانه «سوخت من» درخواست صدور کارت سوخت خود را ثبت کنند.

زهدی افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند با انتخاب گزینه مراجعه حضوری، به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند و کارت سوخت خود را در کمتر از یک هفته دریافت کنند.

وی درباره خودرو‌های اداری و آژانس‌های شرکتی نیز گفت: به دستگاه‌های اجرایی استان اعلام شده و اطلاعات وسایل نقلیه اداری و آژانس‌های شرکتی را ارائه کنند تا امکان استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌های منتخب بر اساس فهرست اعلامی فراهم شود.

زهدی درباره سهمیه‌های بنزین اظهار کرد: بر اساس طرح اعلام‌شده، برای هر خودرو علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یک‌هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سه‌هزار تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای خودرو‌هایی که همه سهمیه سوخت آنها با نرخ سوم محاسبه می‌شود نیز ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین با این نرخ در کارت سوخت اختصاص می‌یابد.