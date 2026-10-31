معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های کشاورزی با کشور‌های آفریقایی را راهبردی ضروری برای مقابله با بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی و تقویت امنیت غذایی دانست.

ضرورت همکاری ایران و آفریقا در حوزه کشاورزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

ضرورت همکاری ایران و آفریقا در حوزه کشاورزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی در نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا گفت: جمهوری اسلامی ایران از تجارب ارزشمندی در حوزه کشاورزی برخوردار است و برای توسعه این بخش و تأمین امنیت غذایی، به دنبال گسترش ارتباط و همکاری با کشور‌های آفریقایی است.

او افزود: برای عبور از بحران کم‌آبی و مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی، انتقال فناوری در حوزه کشاورزی و تبادل تجربه با کشور‌های آفریقایی ضرورتی راهبردی است.

فتحی تصریح کرد: با انتقال فناوری، دانش فنی و خدمات مهندسی، ایران و کشور‌های آفریقایی می‌توانند از ظرفیت‌های متقابل خود برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: هدف از تقویت این همکاری‌ها، توسعه بخش کشاورزی و کمک به تأمین و تقویت امنیت غذایی است.

او همچنین اعلام کرد: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد زمینه ایجاد و حفظ روابط مستحکم و پایدار میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های آفریقایی را با هدف توسعه همکاری‌های کشاورزی فراهم کند