دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داد: با فرا رسیدن فصل زمستان و کمبود مواد غذایی، بحران ناامنی غذایی در افغانستان به طور چشمگیری تشدید می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل و بر اساس گزارش اوچا؛ نزدیک به ۱۶ میلیون نفر در حال حاضر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبه‌رو هستند و با آغاز فصل سرما این آمار به ۱۹.۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

طبق برآورد‌های اوچا، بیش از ۴ میلیون کودک ۶ ماهه تا ۵ ساله در سال ۲۰۲۷ به درمان سوءتغذیه نیاز پیدا خواهند کرد و با وجود بهبود نسبی بارندگی‌ها و افزایش تولیدات زراعتی میلیون‌ها خانواده به علت فقر و بیکاری توانایی خرید مواد غذایی را ندارند.

ادامه محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، پیامد‌های منفی بلندمدتی بر بخش‌های حیاتی مانند آموزش و خدمات سلامت به همراه خواهد داشت.

مقام‌های سازمان ملل تأکید می‌کنند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی کافی نیست و سرمایه‌گذاری دراز مدت در معیشت و فرصت‌های اقتصادی ضروری است.