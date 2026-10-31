۱۴ اثر ارزشمند مجموعه چهل ستون اصفهان ثبت ملی شد و پرونده ۲ اثر تاریخی دیگر این مجموعه جهانی برای ثبت ملی در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امین اموال تاریخی فرهنگی پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون اصفهان گفت:مستند سازی، شناسایی، ثبت، معرفی، نگهداری ازآثار منقول تاریخی فرهنگی از مهمترین وظایف موزه‌ها به شمار می‌رود و علاوه بر تثبیت جایگاه تاریخی و فرهنگی آنهاپشتوانه حقوقی برای حفاظت از میراث ارزشمند به‌جامانده از دوره‌های مختلف تاریخی فراهم می‌کند.

نفیسه گوهری افزود:در همین راستا باتلاش کارشناسان تخصصی، تاکنون ۱۴ اثر شاخص از گنجینه تاریخی کاخ‌موزه چهل‌ستون پس از مراحل کارشناسی، بررسی مستندات، تأیید نهایی متخصصان در فهرست آثار ملی منقول کشور به ثبت رسیده‌اند، همچنین پرونده ثبت ملی دو اثر تاریخی فرهنگی دیگر این مجموعه نیز در دست تهیه است.

وی با اشاره به روند ثبت ملی آثار این مجموعه بیان کرد: نخستین اثر ثبت شده از گنجینه چهل‌ستون در این فرایند، قرآنی نفیس متعلق به قرن چهارم هجری قمری با خط کوفی است که دارای مهر الحاقی منسوب به امام حسن مجتبی (ع) بوده و در سال ۱۳۸۷ باشماره ثبت ۷ درفهرست آثارملی منقول قرار گرفته است.

امین اموال تاریخی فرهنگی پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون اصفهان گفت: پس از آن اسطرلاب دوره صفوی اثرمحمدزمان با شماره ثبت ۹۹۲، پنجره گچ‌بری تعلق به دوره تیموری از مجموعه آثار امامزاده درب امام با شماره ۹۹۳، در چوبی منبت‌کاری‌شده از جنس چوب گردو متعلق به آستانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی باشماره ۹۹۴و در چوبی خاتم کاری شده دو رو دارای کتیبه متعلق به دوره صفوی با شماره ۹۹۵ در فهرست آثار ملی ثبت شدند.

گوهری با اشاره به یکی دیگر از آثار شاخص گنجینه چهل‌ستون گفت: رونوشت فرمان امام علی (ع) در خصوص معاهده مسیحیان و مسلمانان، متعلق به قرن چهارم هجری از دیگر آثار ارزشمند این مجموعه است که درسال ۱۳۹۶ باشماره ثبت ۹۹۶ در فهرست آثار ملی منقول کشور قرار گرفت ودر سال گذشته نیز پرونده ثبت ملی سه تخته فرش نفیس متعلق به دوره صفوی با نقوش سجاده‌ای کتیبه‌دار تهیه شد، که این آثار با شماره‌های ثبت ۲۷۲۹، ۲۷۳۰ و ۲۷۳۱ به مجموعه آثار ثبت‌شده ملی چهل ستون اضافه شدند.

امین اموال تاریخی فرهنگی پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون افزود: در سالجاری پنج اثر ارزشمند دیگر ازگنجینه چهل‌ستون پس ازمراحل کارشناسی درفهرست آثارملی منقول کشور به ثبت رسیدند.

وی ادامه داد: کلاه‌خود متعلق به دوره قاجار با نقوش اسماالحسنی که با تکنیک طلاکوب تزئین شده، زره نیم‌تنه متعلق به دوره صفوی باتکنیک زنجیربافت ومتشکل ازحلقه‌های فولادی، همچنین شلوارزره صفوی همراه با زانوبند‌های نیزه‌ای سه اثر شاخص این مجموعه هستند.

گوهری دو اثر دیگر ثبت‌شده در سالجاری را از مجموعه تابلو‌های نقاشی تاریخی چهل ستون معرفی کرد و گفت: تابلو نقاشی حسینقلی‌خان ایلخانی، متعلق به دوره قاجار و اثر اسماعیل جلایر از هنرمندان برجسته آن دوره، یکی دیگر از آثار ثبت‌شده این مجموعه است.

امین اموال تاریخی فرهنگی پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون افزود:تابلو نقاشی اسفندیار خان بختیاری، متعلق به دوره پهلوی و اثر باقر سمیرمی نیز از دیگر آثار این مجموعه است که درج عدد ابجد ۳۰۳ در اثر، با نام هنرمند ارتباط دارد.

گوهری با تأکید بر ادامه این روند در پایگاه میراث جهانی چهل ستون گفت: در حال حاضر نیز تهیه پرونده ثبت ملی دو اثر تاریخی فرهنگی دیگر این مجموعه در دستور کار قرار دارد که پس از تکمیل مستندات، مراحل کارشناسی برای بررسی و ثبت در فهرست آثار ملی منقول کشور ارسال خواهند شد.

کاخ‌موزه چهل‌ستون، از شاخص‌ترین بنا‌های تاریخی دوره صفوی در اصفهان، در سال ۹۹۶ هجری قمری به دستور شاه‌عباس اول احداث شد، این مجموعه دردوره شاه عباس دوم توسعه یافت و با افزوده‌شدن ایوان ستون‌دار و تزئینات معماری، به یکی از مهم‌ترین فضا‌های تشریفاتی و پذیرایی دربار صفوی برای برگزاری مراسم دیپلماتیک، رویداد‌های ملی، فرهنگی و مذهبی تبدیل شد.

اکنون گنجینه منقول این مجموعه در کنار معماری، نقاشی ها، تزئینات و عناصر تاریخی بنا، بخشی از ظرفیت کم‌نظیر چهل‌ستون برای شناخت تاریخ، هنر، فرهنگ و تمدن ایران به شمار می‌رود.