باغدار نمونه نهاوندی با پیوند زدن نهال «به» روی پایه زالزالک، توانسته علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، محصولی ارگانیک از باغ خود برداشت کند.

برداشت محصول به، روی پایه زالزالک در نهاوند

برداشت محصول به، روی پایه زالزالک در نهاوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی زمانیان اهل روستای چشمه چاله نهاوند است که باغ ۹ هکتارای اش را هر وعده با کمتر از ۸۰۰ لیتر آب به روش قطره‌ای و ثقلی (آبیاری به روش بدون پمپ) آبیاری می‌کند.

او با اشاره به اینکه پیوند نهال «به با زالزالک» نه تنها موجب رشد بیش از حد نرمال می‌شود بلکه کاملا کم آب بر وکم آفت است افزود: اکثر درختانی که آب کمتری برای آن مصرف شده، میوه‌های با وزن ۷۵۰ تا ۹۰۰ گرمی داشته‌اند.

محمود ظفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند هم می‌گوید: در این شهرستان ۵ رقم محصول به، کشت شده است.

فرماندار نهاوند نیز گفت: در این شهرستان ۹۰ هکتار باغ میوه به، وجود دارد که ۹ هکتار از این مقدار به روش پیوندی با پیوند به روی پایه زالزالک ایجاد شده است.

مجتبی بیرانوند افزود: شهرستان نهاوند بیشترین سطح میوه به در استان همدان را دارد که با تولید سالانه هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تن به مرغوب، به مصرف تازه خوری در کشور می‌رسد.