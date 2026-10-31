معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت صیانت از حق‌آبه کشاورزان، موضوع تعدیل آب چاه‌های کشاورزی را از محور‌های مهم مدیریت منابع آب برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا طاقه‌باف در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان یزد ضمن تشریح سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و برنامه‌های استان در حوزه ارتقای بهره‌وری آب و سازگاری با کم‌آبی، به تبیین الزامات اجرایی این برنامه‌ها و ضرورت هماهنگی میان مدیریت منابع آب و نیاز‌های بخش کشاورزی پرداخت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت صیانت از حق‌آبه کشاورزان، موضوع تعدیل آب چاه‌های کشاورزی را از محور‌های مهم مدیریت منابع آب برشمرد و بر ضرورت توجه به شرایط تولید و حقوق بهره‌برداران در اجرای برنامه‌های مرتبط تأکید کرد.

طاقه باف همچنین توسعه و اجرای طرح‌های آبیاری نوین، تبیین و اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان و ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر را از راهکار‌های مؤثر در افزایش بهره‌وری و سازگاری با محدودیت منابع آبی دانست.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در ادامه، با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی در سازگاری با شرایط اقلیمی استان، بر اهمیت اجرای کشت‌های آزمایشی و توسعه برنامه‌های ترویجی در این زمینه تأکید کرد و کشت و ترویج گیاه دارویی آنغوزه را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای توسعه کشت‌های متناسب با محدودیت منابع آب مطرح کرد.

طاقه باف در پایان، بهره‌گیری از راهکار‌های فنی و اجرایی، اصلاح الگوی کشت، توسعه محصولات کم‌آب‌بر و ارتقای بهره‌وری مصرف آب را از محور‌های ضروری تحقق اهداف برنامه سازگاری با کم‌آبی و پایداری تولید کشاورزی در استان یزد عنوان کرد.