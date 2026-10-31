به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس فتا فراجا با انتشار دومین قسمت از مجموعه انیمیشنی «امین و ثمین» با عنوان «قیمت وسوسه‌کننده؛ بیعانه‌ای که برنمی‌گردد»، نسبت به کلاهبرداری از طریق آگهی‌های جعلی فروش خودرو در فضای مجازی هشدار داد.

بر اساس این گزارش: در این قسمت از مجموعه آموزشی پلیس فتا، یکی از شگرد‌های کلاهبرداران سایبری در انتشار آگهی‌های غیرواقعی فروش خودرو با قیمت‌های وسوسه‌کننده به تصویر کشیده شده است؛ روشی که در آن مجرمان با درج قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ معمول بازار و استفاده از عبارت‌هایی مانند «زیر قیمت»، «فروش فوری» و «فقط تا امشب»، خریداران را برای پرداخت سریع بیعانه تحت فشار قرار می‌دهند.

کلاهبرداران در این شیوه، با ایجاد حس فوریت و ترس از دست دادن فرصت خرید، تلاش می‌کنند پیش از آنکه خریدار امکان بررسی خودرو و احراز هویت فروشنده را داشته باشد، مبلغی را با عنوان بیعانه یا رزرو دریافت کنند و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانی قطع می‌کنند.

پلیس فتا در این هشدار تأکید کرده است که خریداران خودرو نباید صرفاً به دلیل پایین بودن قیمت یا ادعای فروش فوری، برای پرداخت وجه عجله کنند. همچنین پیش از بازدید حضوری خودرو، احراز هویت فروشنده و اطمینان از مالکیت قانونی وی، از واریز هرگونه وجه با عنوان بیعانه یا رزرو خودداری کنند.

پلیس فتا با هدف افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری، از شهروندان خواسته است این ویدئوی آموزشی را برای اعضای خانواده و اطرافیان خود ارسال کنند تا با شناخت شگرد‌های کلاهبرداران، از گرفتار شدن در دام آگهی‌های جعلی فروش خودرو جلوگیری شود.