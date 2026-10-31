معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بازخورد‌های معلمان می‌تواند امید و انگیزه یادگیری را در کودکان تقویت کند یا برعکس، زمینه تضعیف خودباوری آنان را فراهم سازد؛ ازاین‌رو، توجه به کیفیت بازخورد‌های تربیتی و آموزشی، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حرفه‌ای معلمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر رضوان حکیم‌زاده در سفر به استان یزد و حضور در رویداد آموزشی «من حرفه‌ای» که با مشارکت آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی این استان برگزار شد، با قدردانی از ابتکار آموزش‌وپرورش یزد در ایجاد بستری برای تبادل تجربیات حرفه‌ای معلمان، این رویداد را الگویی ارزشمند برای توسعه حرفه‌ای مشارکتی و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری دانست.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی توانمندسازی معلمان اظهار کرد: توسعه حرفه‌ای معلمان نباید به شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه محتوای از پیش تعیین‌شده و شرکت در آزمون‌های پایانی محدود شود؛ بلکه آنچه امروز در نظام‌های آموزشی اهمیت دارد، حرکت به سمت توسعه حرفه‌ای فردی و مشارکتی و فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای یادگیری مستمر از طریق تعامل، هم‌اندیشی و تبادل تجربیات است.

حکیم‌زاده افزود: رویداد «من حرفه‌ای» نمونه‌ای ارزشمند از توسعه حرفه‌ای مشارکتی است که در آن معلمان با حضور در اجتماعات یادگیری، تجربیات، خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و شیوه‌های تدریس خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از رهگذر گفت‌و‌گو و دریافت بازخورد، زمینه بهبود عملکرد حرفه‌ای و ارتقای کیفیت آموزش را فراهم می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: به اشتراک گذاشتن تجربه تدریس و قرار دادن عملکرد حرفه‌ای در معرض مشاهده و ارزیابی دیگران، نیازمند شجاعت، اعتمادبه‌نفس و روحیه یادگیری است. هیچ تدریسی کامل و بی‌نیاز از اصلاح نیست و آنچه اهمیت دارد، آمادگی معلمان برای پذیرش دیدگاه‌های متفاوت و بهره‌گیری از پیشنهاد‌های سازنده در مسیر بهبود مستمر است.

وی با اشاره به اهمیت بازخورد در فرایند یادگیری خاطرنشان کرد: بازخورد مؤثر، یکی از ارزشمندترین ابزار‌های رشد حرفه‌ای است. زمانی که معلمان و فراگیران فرصت می‌یابند درباره تجربه‌های آموزشی خود گفت‌و‌گو کنند، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود آشکار می‌شود و امکان اصلاح روش‌ها و افزایش اثربخشی آموزش فراهم می‌آید.

حکیم‌زاده با اشاره به کیفیت ارائه‌های آموزشی در این رویداد، بر اهمیت ایجاد محیط یادگیری پویا، مدیریت مؤثر کلاس، حفظ آرامش در مواجهه با چالش‌های آموزشی و بهره‌گیری خلاقانه از ظرفیت فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: توجه به ویژگی‌های رشدی کودکان، استفاده از ابزار‌های متنوع آموزشی و ایجاد فرصت مشارکت فعال دانش‌آموزان، از مؤلفه‌های اساسی تدریس اثربخش است.

وی با بیان اینکه تجربه موفق استان یزد می‌تواند در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: لازم است مراحل اجرا، شیوه برگزاری و دستاورد‌های این رویداد به‌صورت منسجم مستندسازی شود تا زمینه انتقال این تجربه و بهره‌گیری از آن در دیگر استان‌های کشور فراهم آید.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه هدف نهایی تمامی فعالیت‌های آموزشی، تحقق یادگیری باکیفیت برای همه دانش‌آموزان است، گفت: مدرسه باید محیطی باشد که در آن تمامی کودکان، فارغ از تفاوت‌های فردی، شرایط خانوادگی و سطح توانایی‌های آموزشی، احساس ارزشمندی کنند و باور داشته باشند که توانایی یادگیری و پیشرفت دارند.

حکیم‌زاده با اشاره به اهمیت یادگیری مشارکتی افزود: فعالیت‌های گروهی و مشارکتی، علاوه بر تقویت مهارت‌های اجتماعی، فرصت مناسبی برای حضور فعال دانش‌آموزانی فراهم می‌کند که در فرایند یادگیری به حمایت و توجه بیشتری نیاز دارند. در چنین محیطی، دانش‌آموزان بدون نگرانی از قضاوت شدن، اندیشه‌های خود را مطرح می‌کنند و در تعامل با یکدیگر به یادگیری عمیق‌تر دست می‌یابند.

وی تأکید کرد: موفقیت واقعی معلم زمانی محقق می‌شود که همه دانش‌آموزان کلاس دیده شوند و فرصت رشد و یادگیری داشته باشند. بخش مهمی از توجه و حمایت آموزشی باید معطوف به دانش‌آموزانی باشد که برای دستیابی به اهداف یادگیری، به همراهی و تلاش بیشتری نیاز دارند؛ چراکه جامعه برای پیشرفت و توسعه، به ظرفیت و توانمندی همه فرزندان خود نیازمند است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با انتقاد از رویکرد‌های مبتنی بر جداسازی دانش‌آموزان بر اساس توانایی‌ها و برخورداری‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت عدالت آموزشی مستلزم آن است که نظام تعلیم‌وتربیت، فرصت‌های یادگیری باکیفیت را برای همه کودکان فراهم کند. جداسازی دانش‌آموزان و تمرکز امکانات بر گروه‌های خاص، نمی‌تواند پاسخگوی اهداف یک نظام آموزشی فراگیر و عدالت‌محور باشد.

وی افزود: نظام آموزشی زمانی می‌تواند به رسالت اجتماعی خود عمل کند که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از شرایط و استعداد‌های متفاوت، احساس کنند عضوی ارزشمند از جامعه هستند. تقویت این احساس ارزشمندی، علاوه بر بهبود کیفیت یادگیری، در شکل‌گیری جامعه‌ای توانمندتر و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

حکیم‌زاده در ادامه با تأکید ویژه بر نقش بازخورد‌های معلمان در شکل‌گیری نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود و توانایی‌هایشان، اظهار کرد: بازخورد‌های ما می‌توانند زندگی دانش‌آموزان را بسازند یا ویران کنند؛ می‌توانند امید را در وجود آنان زنده کنند یا انگیزه و خودباوری‌شان را از بین ببرند. ازاین‌رو، ضروری است معلمان در انتخاب واژه‌ها، شیوه بیان و نوع مواجهه با عملکرد دانش‌آموزان، نهایت دقت و حساسیت تربیتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ارائه بازخورد سازنده به دانش‌آموزانی که هنوز به سطح مطلوب یادگیری نرسیده‌اند، از ظریف‌ترین و مهم‌ترین مهارت‌های حرفه‌ای معلمان است، تصریح کرد: هنر معلمی تنها در تشویق دانش‌آموزان موفق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مهم‌تر آن است که بتوانیم در مواجهه با اشتباهات، ضعف‌ها و دشواری‌های یادگیری، بازخوردی امیدبخش، محترمانه و راهگشا ارائه کنیم تا دانش‌آموز ضمن شناخت زمینه‌های قابل بهبود، انگیزه تلاش مجدد را از دست ندهد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در همین راستا پیشنهاد کرد معلمان شرکت‌کننده در رویداد «من حرفه‌ای»، مجموعه‌ای از تجربه‌ها و نمونه‌های کاربردی بازخورد‌های مثبت و سازنده به دانش‌آموزان نیازمند حمایت بیشتر را گردآوری و تدوین کنند تا این گنجینه ارزشمند در اختیار سایر آموزگاران قرار گیرد.

حکیم‌زاده در پایان، با قدردانی از مدیرکل آموزش‌وپرورش استان یزد، دست‌اندرکاران برگزاری رویداد و معلمان مشارکت‌کننده، بر ضرورت استمرار اجتماعات یادگیری حرفه‌ای، تقویت فرهنگ هم‌اندیشی و انتقال تجربیات موفق آموزشی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که توسعه و گسترش چنین ابتکاراتی، زمینه‌ساز ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و تحقق یادگیری عادلانه و باکیفیت برای تمامی دانش‌آموزان کشور باشد.