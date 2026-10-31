پنج حادثه رانندگی در جاده های نورآباد، شیراز و کازرون از عصر دیروز جمعه هشتم آبان تا بامداد امروز، منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت ۲۴ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام اورژانس فارس، در حادثه‌ای که ساعت ۱۷:۰۲ عصر دیورز در ابتدای جاده عالیوند نورآباد رخ داد، برخورد دو دستگاه خودروی پژو، پنج مصدوم بر جای گذاشت. کارشناسان اورژانس با اعزام به محل، پس از انجام اقدامات اولیه، سه نفر را در صحنه و دو نفر دیگر را برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر نورآباد انتقال دادند.

در محور میانرود به سمت کیان‌آباد شیراز، برخورد دو خودرو در ساعت ۲۰:۳۳ دیشب منجر به یک فوتی و چهار مصدوم شد. در این حادثه، پس از اعزام سه دستگاه آمبولانس، چهار مصدوم با انجام اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی منتقل شدند.

همچنین در مسیر صدرا به سمت شهرک گلستان، برخورد دو خودرو در ساعت ۲۱:۴۲ دیشب باعث مصدومیت پنج نفر شد. امدادگران اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی انتقال دادند.

در محور دوکوهک به سمت گویم، برخورد دو خودرو در ساعت ۰۰:۳۴ بامداد، پنج مصدوم بر جای گذاشت. کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی منتقل کردند.

در ساعت ۰۳:۱۰ بامداد امروز هم، برخورد یک دستگاه خودرو با کامیون در محور پل آبگینه به سمت کازرون، پنج مصدوم بر جای گذاشت. تمامی مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل شدند.