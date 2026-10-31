مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از معرفی ۵۶ پرونده تسهیلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب خط ۱۴ مکانیزاسیون کشاورزی به بانک عامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محسن خیر خواه با بیان این مطلب گفت:از مجموع پرونده‌های معرفی‌شده، تاکنون ۳۰ پرونده به ارزش ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جذب شده که این تسهیلات برای خرید ۱۳ دستگاه تراکتور، یک دستگاه کمباین و ۱۶ مورد ادوات کشاورزی اختصاص یافته است.

وی در ادامه تأکید کرد:با توجه به پرونده‌های معرفی‌شده و پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان جذب تسهیلات در روز‌های آینده افزایش یابد.