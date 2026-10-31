به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ عباس شاکری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر شخم‌زنی اراضی ملی، مأموران یگان حفاظت به محل اعزام شدند و پس از بررسی و تأیید ملی بودن زمین با اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، از ادامه تصرف جلوگیری کردند.

وی با بیان اینکه در این عملیات ۸ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و برای احیای پوشش گیاهی و تقویت مراتع، بذر گونه‌های بومی از جمله شور، خارشتر و آتریپلکس در آن کاشته شد، تصریح کرد: متخلف به قصد شخم‌زنی حدود ۱۵ هکتار از اراضی اعتراف کرده است.