به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۴۵ هزار تن کیوی و مرکبات از این استان خبر داد و گفت: توسعه پایدار بازار‌های هدف و تقویت زنجیره ارزش این محصولات در دستور کار قرار دارد.

اسداله تیموری‌یانسری با اعلام آمار صادرات محصولات باغی استان تا ۸ آبان اظهار کرد: تا این تاریخ، ۶۴۰ محموله کیوی به وزن ۱۴ هزار و ۴۹۴ تن و یک‌هزار و ۵۰۲ محموله مرکبات به وزن ۳۱ هزار و ۳۳۵ تن از مازندران صادر شده است.

وی با اشاره به اهداف این صادرات افزود: هدف‌گذاری ما توسعه پایدار بازار‌های هدف، افزایش سهم استان در تجارت محصولات کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش کیوی و مرکبات است و تمامی محموله‌ها مطابق استاندارد‌های قرنطینه‌ای و کیفی کشور‌های مقصد آماده و ارسال شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص جزئیات صادرات کیوی تصریح کرد: مجموع ۶۴۰ محموله کیوی با وزن ۱۴ هزار و ۴۹۴ تن عمدتاً به کشور‌های همسایه ارسال شده و کیفیت محصولات و رعایت الزامات فنی، عامل مهمی در پذیرش این محموله‌ها بوده است.

تیموری‌یانسری درباره صادرات مرکبات نیز گفت: یک‌هزار و ۵۰۲ محموله مرکبات به وزن ۳۱ هزار و ۳۳۵ تن شامل ارقام مختلف پرتقال و نارنگی به بازار‌های هدف صادر شده است؛ این حجم صادرات نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و توان رقابتی مرکبات مازندران در بازار‌های منطقه است.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد‌ها برای اقتصاد استان خاطرنشان کرد: توسعه صادرات کیوی و مرکبات علاوه بر ارزآوری، نقش مستقیمی در تقویت اقتصاد مقاومتی، احیای روستا و ایجاد اشتغال پایدار روستایی دارد و سازمان جهاد کشاورزی مازندران با حمایت از باغداران، بهبود زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی و تسهیل فرآیند‌های صادراتی، مسیر افزایش صادرات را ادامه خواهد داد.