به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: در پی انجام ارزیابی‌های تخصصی و بررسی عملکرد محیط‌بانان در حوزه حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش، عادل محمدخان، محیط‌بان پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ‌صیاد و ملک آرا خلیل‌طهماسبی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، به‌عنوان محیط‌بانان نمونه انتخاب شدند.

کریمی افزود: در آیین ملی تجلیل از محیط‌بانان نمونه کشور محیط بانان استان لوح تقدیر خود را دریافت کردند.