به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در پی مراجعه شهروند هندیجانی به پلیس فتا، مبنی بر کلاهبرداری ۳ میلیارد و ۶۰ هزار ریالی از طریق درج آگهی جعلی فروش موتور قایق در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی و رصد لحظه‌ای حساب‌ها، کارشناسان پلیس فتا موفق شدند رد پول‌های مسروقه را تا حساب فردی ساکن تهران به هویت معلوم ردیابی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان خاطرنشان کرد: با اقدام ضربتی و هماهنگی قضائی، حساب مقصد مسدود و کل مبلغ مذکور عیناَ به حساب شاکی عودت داده شد.