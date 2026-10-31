به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی عددی با عبور امواج با دامنه کوتاه و ضعیف از جو استان تا اواسط هفته در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش تندباد قابل پیش بینی است، ضمن اینکه احتمال بارش خفیف هم در این بازه زمانی وجود دارد.

لطفی افزود: به تدریج برای سه شنبه و به ویژه چهارشنبه در صورت تثبیت نقشه‌ها با تقویت ناپایداری‌ها ضمن افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان از جمله نوار شرقی استان قابل پیش بینی است.

به گفته وی تا دوشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا در این بازه زمانی قابل پیش بینی است و تا حدودی هوا گرمتر خواهد شد.

صبح امروز سربیشه با منفی یک درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم و بندان با ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۵ و ۲۳ درجه سلسیوس ثبت شد.