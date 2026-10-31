مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: در هفت‌ماهه امسال، پنج میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۶۷۳ هزار کیلووات‌ساعت برق در این نیروگاه تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی بیرگانی با بیان اینکه تولید برق نیروگاه در هفت‌ماهه نخست سال گذشته به میزان پنج میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۱۵۵ هزار کیلووات‌ساعت بود، اظهار کرد: این مقدار تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۷۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: تولید برق نیروگاه رامین در مهرماه امسال به ۷۳۴ میلیون و ۳۲۳ هزار کیلووات‌ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۲.۵۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، تامین پایدار سوخت و پایداری زنجیره انرژی را برای ثبات تولید برق ضروری دانست و افزود: با تامین به‌موقع سوخت و پایداری زنجیره انرژی، می‌توان زمینه ثبات تولید برق و پشتیبانی مطمئن‌تر از شبکه سراسری را فراهم کرد.

وی تلاش کارکنان متخصص نیروگاه را در استمرار تولید موثر دانست و گفت: کارکنان نیروگاه رامین با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار، همواره برای حفظ آمادگی واحد‌ها و تامین برق پایدار تلاش می‌کنند.

نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی، تامین کننده بخش عمده برق استان خوزستان است و نقش مهمی در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.