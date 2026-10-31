رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: هدف، درگیر کردن بیشتر معلمان به مستندسازی و تهیه گزارش نیست بلکه شناسایی الگو‌های موثر و مطلوب در اجرای زیست بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی لطیفی در نشست هم‌اندیشی با مجریان زیست بوم جدید برنامه درسی استان آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تدابیر وزیر آموزش و پرورش و همکاری معاونت آموزش ابتدائی وزارت در راستای اجرایی‌سازی زیست بوم جدید برنامه جدید درسی دوره اول ابتدایی، بر نقش‌آفرینی فعالانه مسئولان در راستای استمرار اجرا با کیفیت مطلوب به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده، تاکید کرد.

وی به لزوم موثر بودن بازدید‌ها از روند اجرایی شدن زیست بوم جدید برنامه درسی و نقش راهبران برنامه درسی در این خصوص، اشاره کرد و گفت: بازدید‌ها باید بر اصلاح، بازخورد و ارتقا کیفیت منجر شود، لذا مرحله الگوسازی این برنامه از سال تحصیلی جاری در قریب به ۲۰۰ مدرسه از سراسر کشور در حال اجراست.

لطیفی گفت: هدف، درگیر کردن بیشتر معلمان به مستندسازی و تهیه گزارش نیست بلکه شناسایی الگو‌های موثر و مطلوب در اجرای زیست بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی ضروری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه خطاب به حاضرین در نشست هم‌اندیشی زیست بوم جدید برنامه درسی، گفت: شما پیش قراولان این تغییر نقش در استان آذربایجان شرقی هستید و در مهر سال بعد که قرار است این تغییر در سطح گسترده‌تری و با راهبری شما اجرا شود، این فهم مشترک بسیار مهم است.