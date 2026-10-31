پاسخ پرمهر رهبر معظم انقلاب به نامه‌های جمعی دانشجویان، با ایجاد موجی از امید و انگیزه، کلیدواژه «هم‌عهدی» را به نماد اراده جمعی نسل جوان در فضای مجازی تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از انتشار پاسخ آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب به دانشجویان، فضای مجازی و محافل دانشگاهی شاهد بازتاب گسترده این پیام بود. جوانان با استفاده از شعار‌هایی نظیر «با هم ایران را می‌سازیم» و «رسیدن به قله‌های پیشرفت هم‌عهدم»، عزم خود را برای ساختن آینده‌ای درخشان اعلام کردند.

(گزارش حسین همتی)