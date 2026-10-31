در هفته بسیج دانش‌آموزی، مراسم زنگ استکبارستیزی با حضور مسئولان و دانش‌آموزان در مدرسه «سعادت‌شافعی» مهاباد با هدف تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت فرهنگ مقاومت در نسل آینده برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز در مدرسه سعادت‌شافعی مهاباد، با حضور مدیر آموزش و پرورش و مسئولان ، مراسم زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد. این مراسم که یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است، با هدف آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان در مورد تاریخ معاصر و ضرورت شناخت دشمن برگزار شد.

در این مراسم، کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی، بر اهمیت برگزاری این برنامه‌ها برای تقویت باور‌های اعتقادی دانش‌آموزان تأکید کرد.

همچنین با حضورمحمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، بر نقش کلیدی نسل جوان در توسعه کشور تأکید شد.

وی تصریح کرد: آینده کشور کاملاً به توانمندی و آمادگی نسل جوان بستگی دارد. وظیفه ساختن ایران بهتر، بر عهده همه ماست و شما دانش‌آموزان باید در کنار تلاش برای تحصیل، نقش خود را در مسیر پیشرفت و ایستادگی کشور ایفا کنید.

در پایان این مراسم، دانش‌آموزان ضمن ابراز همبستگی با ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر اهمیت تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

این مراسم با این پیام به پایان رسید که زنگ استکبارستیزی، نه تنها یک مراسم نمادین، بلکه فرصتی برای انتقال فرهنگ ایستادگی به نسل‌های آینده است.