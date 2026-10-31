آستان قدس رضوی در برنامه‌ای با عنوان میزبانی رضوی از شیوخ و زعمای عشایر عراق، از جمعی از سران عشایر این کشور به پاس وفاداری و نقش‌آفرینی آنان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی میزبانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آستان قدس رضوی در برنامه‌ای با عنوان میزبانی رضوی از شیوخ و زعمای عشایر عراق، میزبان جمعی از سران عشایر این کشور شد؛ برنامه‌ای که با هدف تکریم وفاداری و قدردانی از نقش عشایر عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و با شعار «الاستضافة الرضویة لشیوخ وزعماء عشائر العراق؛ تقدیراً للوفاء وتجسیداً للإخاء» برگزار شد.