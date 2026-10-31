نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری پلیس اطلاعات و مأموران مرزبانی، با استقرار در محل و اجرای عملیات کمین و ایست و بازرسی، موفق به دستگیری شکارچی متخلف با کشف لاشه قوچ وحشی و سلاح دوربین‌دار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این عملیات در پی گزارش همیاران محلی و پس از بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات دریافتی انجام شد.

در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین‌دار، پنج عدد فشنگ برنو و لاشه یک رأس قوچ وحشی از متخلف کشف و ضبط شد.

متهم پس از هماهنگی با مراجع قضایی بازداشت و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.