معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش بر ضرورت توسعه مشارکت‌های مردمی، تقویت جایگاه ورزش دانش‌آموزی و نقش‌آفرینی معلمان در تصمیم‌سازی‌های نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در گردهمایی معلمان تربیت‌بدنی استان اصفهان با اشاره به این موضوع سلامتی و تندرستی دانش آموزان زمینه اصلی یادگیری است، تمامی حوزه درون و برون دستگاهی را عوامل سهیم و موثر در ارتقای جایگاه تربیت بدنی و سلامت تلقی کرد و اولین گام را ایجاد نگرشی متفاوت در فضای حکمرانی نسبت به جایگاه تربیت بدنی و سلامت برشمرد.

جعفری افزود: توسعه فضا‌های ورزشی مدارس تنها وظیفه سازمان نوسازی یا معاونت تربیت‌بدنی و سلامت نیست. اعتبارات دولتی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز‌ها نخواهد بود و باید با اعتماد به مردم، تبیین اهمیت ورزش دانش‌آموزی و جلب مشارکت آنان، ظرفیت‌های بیشتری را به میدان آورد.

وی با اشاره به نمونه‌ای از مشارکت اهالی سه روستا در فراهم‌کردن زمین ورزشی برای دانش‌آموزان دختر اصفهان، افزود: ارزش چنین اقدامی فراتر از هزینه احداث زمین و نصب کف‌پوش است؛ این همراهی، احساس تعلق و همدلی ایجاد می‌کند و در کنار فراهم‌کردن محیطی ایمن و استاندارد برای فعالیت ورزشی، به دانش‌آموزان امید و نشاط می‌بخشد.

جعفری درباره نقش معلمان در برنامه‌های تربیت‌بدنی تصریح کرد: صدور ابلاغ اداری برای معلمان را نباید مسیری خطی و یکطرفه در نظر گرفت که حلقه‌ی پایانی آن، معلم باشد، بلکه در اجرای سیاست‌ها، تحلیل نظام مسائل در مدارس، ارائه راهکار‌های موثر و تصمیم‌گیری‌های مهم در نظام تعلیم و تربیت، معلم نخستین حلقه اثرگذار محسوب می‌شود و مسیر برنامه‌ریزی باید از مدرسه به منطقه، استان و ستاد نیز جریان داشته باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: بنا نیست مجری دستور العمل‌ها فقط معلمان تربیت بدنی و مراقبان سلامت باشندو تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت، از مدیر مدرسه گرفته تا حوزه‌های مختلف، در کنار هم می‌توانند چرخه عظیم نشاط آفرینی و پویایی را به حرکت درآورند. از این رو شایسته است، از نظر کمیسیون‌های تخصصی استان‌ها، معلمان، سرگروه‌های درس تربیت‌بدنی، مدیران مجتمع‌ها و معاونان پرورشی و تربیت‌بدنی، در سطوح مختلف استفاده و بهره برداری گردد.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی دانش‌آموزان بیان کرد: زندگی آپارتمانی، محدودشدن فرصت بازی و تحرک و گذراندن اوقات فراغت با تلویزیون و فضای مجازی، زمینه عادت به کم‌تحرکی را فراهم کرده است؛ باید درباره ضرورت فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت، نشاط، اعتمادبه‌نفس و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بیشتر با خانواده‌ها و مسئولان گفت‌و‌گو کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: سلامت دانش‌آموز باید دغدغه مشترک خانواده‌ها، مدیران، معاونان آموزشی و همه مسئولان باشد؛ معلمان تربیت‌بدنی می‌توانند با تبیین کارکرد‌های ورزش و گفت‌و‌گو درباره اهمیت آن، نگاه‌ها را تغییر دهند و زمینه مشارکت بیشتر در تأمین سلامت دانش‌آموزان را فراهم کنند.