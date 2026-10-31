به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان البرز گفت: سه دستگاه خودروی سواری با اسب در جاده ماهدشت به اشتهارد تصادف کردند.

دکتر مهدوی افزود : این حادثه بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان با یک اسب رخ داد که در پی آن پنج مرد مصدوم شدند.

وی گفت : بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز با هشدار درباره خطر تردد حیوانات در محورهای برون‌شهری و روستایی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و افزایش هوشیاری، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

مهدوی همچنین از دامداران خواست از رهاسازی احشام در حاشیه جاده‌ها و معابر اصلی خودداری کنند.