پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان البرز از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد سه خودروی سواری با یک اسب در محور ماهدشت به اشتهارد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان البرز گفت: سه دستگاه خودروی سواری با اسب در جاده ماهدشت به اشتهارد تصادف کردند.
دکتر مهدوی افزود : این حادثه بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان با یک اسب رخ داد که در پی آن پنج مرد مصدوم شدند.
وی گفت : بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلالاحمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان البرز با هشدار درباره خطر تردد حیوانات در محورهای برونشهری و روستایی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و افزایش هوشیاری، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.
مهدوی همچنین از دامداران خواست از رهاسازی احشام در حاشیه جادهها و معابر اصلی خودداری کنند.