به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیشابور و میان‌جلگه گفت: در حوزه اجرایی، اقدامات عمرانی متعددی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به بهسازی پل گلبین با نصب ۹ باکس دو در دو با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اشاره کرد. همچنین تکمیل زیرسازی محور روستایی فهنه به طول ۴ کیلومتر جهت اجرای آسفالت گرم توسط پیمانکار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان رضوی انجام شد.

مجید مفیدی‌فر افزود:در همین راستا، لکه‌گیری با استفاده از آسفالت سرد (تراش آسفالت فرآوری‌شده) به میزان ۲۰۰ تن در محور‌های مواصلاتی انجام شد و عملیات رفع افتادگی لبه آسفالت و همچنین شانه‌سازی محور‌های فرعی به طول ۵۰ کیلومتر به اجرا درآمد.

وی در حوزه ایمنی راه‌ها نیز بیان کرد: با هزینه‌ای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان، عملیات نصب و تعمیر تابلو‌ها و علائم آسیب‌دیده (۶۰ عدد) و نصب و تعمیر گاردریل‌ها (۵۰ عدد) انجام شد.

مفیدی فر یادآور شد: ساخت ۲۴ عدد سرعتکاه به صورت نوار لرزاننده ریسه‌ای با هبیش از ۳۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی طی این ماه بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: بازدید از مراکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین، بازدید از شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر، کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی، جلوگیری از ۲۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز از دیگر اقدامات این اداره در مهر ۱۴۰۵ بوده است