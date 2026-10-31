بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۹ آبان ۱۴۰۵)، با ثبات قیمت سیمان و تیرآهن همراه بود؛ میلگرد نیز بدون تغییر نرخ، در بازه ۱۰۹ تا ۱۲۴ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، قیمت سیمان در بازه ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان و میلگرد در محدوده ۱۰۹ تا ۱۲۴ هزار تومان و تیرآهن از ۱۱۶ هزار تومان تا ۱۴۳ هزار تومان معامله شد.

قیمت سیمان شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

امروز نهم آبان ماه، سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر کدام با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه شدند.

سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان در بازار عرضه شدند.

امروز در بازار مصالح سلاختمانی سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۳۱۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید.

قیمت میلگرد امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد امروز نهم آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۱۱۵ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان عرضه شد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.

همچنین؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با قیمت ۱۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با نرخ ۱۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان خرید و فروش شد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A ۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

در ادامه، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تومان در بازار عرضه شد.

ثبات قیمت تیرآهن در بازار

در نخستین روز هفته؛ تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان با قیمت ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ تومان و تیرآهن ۱۶ این کارخانه با نرخ ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه شدند.

تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با نرخ ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان معامله شدند.

همچنین تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان قیمت داشتند.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با همین قیمت در بازار معامله شدند.