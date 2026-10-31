بنا به دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امسال ۳۰ درصد از تسهیلات این وزارتخانه مشخصا به بومگردی‌ها اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری در نشست با تشکل های تخصصی گردشگری گفت: امسال ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از منابع جذب بنگاه‌های اقتصادی به این وزارتخانه تعلق می گیرد که ۳۰ درصد آن به بومگردی ها و ۷۰ درصد به مشاغل صنایع دستی تعلق می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این اعتبارات تامین شده و بنا به میزان تقاضاها که حدود ۴۲ هزار تقاضاست، پیش بینی می کنیم بتوان به همه نیازها پاسخ داد.

آقای صالحی امیری در ادامه گفت: از نظر تامین اعتبار مشکلی نداریم و مساله اکنون فقط تاخیر در ابلاغ هاست که به دلیل شرایط چنگ رخ داده و دستگاه‌های مرتبط به زودی این مساله را مرتفع و مطالبه ها را برآورده می کنند.