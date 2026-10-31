رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به نیاز مبرم استان به افزایش ظرفیت بستری، اعلام کرد که برای رسیدن به میانگین شاخص تخت بیمارستانی در سطح کشور، آذربایجان‌غربی نیازمند اضافه کردن ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی جدید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، با بررسی وضعیت ظرفیت‌های درمانی استان، گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۳۰ تخت بیمارستانی در سراسر استان فعال است. از این میزان، ۳۸۲۴ تخت در بیمارستان‌های دانشگاهی، ۲۴۸ تخت در بخش تأمین اجتماعی، ۱۸۰ تخت در بیمارستان‌های نیرو‌های مسلح و ۶۸۰ تخت نیز در مراکز خصوصی و خیریه توزیع شده است.

محمدامین ولی‌زاد، با اشاره به اینکه شاخص تخت بیمارستانی استان در حال حاضر ۱.۷ به ازای هر هزار نفر جمعیت است، خاطرنشان کرد: در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۲.۲ است، آذربایجان‌غربی با وجود قرارگیری در میان ۱۰ استان برتر، همچنان برای رسیدن به استاندارد‌های ملی، با کمبود ۲۰۰۰ تخت روبروست.

وی همچنین به وضعیت اشغال تخت‌ها اشاره کرد و گفت: «میانگین ضریب اشغال تخت‌ها در استان ۶۶ درصد است؛ در این میان بیمارستان آموزشی-درمانی رازی با ۹۰ درصد، بیشترین میزان اشغال و بیمارستان پلدشت با ۲۰ درصد، کمترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند.» وی در پایان تأکید کرد که توسعه ظرفیت بستری و توزیع متوازن امکانات، از عوامل حیاتی در ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی استان است.