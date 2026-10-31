دامداران گچسارانی ۸۷۰ تن گوشت قرمز روانه بازار کردند
مدیر جهاد کشاورزی گچساران از تولید ۸۷۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: در گچساران ۸۷۰ تن گوشت قرمز در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ تولید و روانه بازار مصرف شده است. عطازاده، با اشاره به ظرفیتهای دامپروری گچساران افزود: این میزان تولید حاصل فعالیت مستمر دامداران و واحدهای صنعتی و نیمهصنعتی پرورش دام در سطح شهرستان است. مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به اینکه این شهرستان از قطبهای مهم تولید گوشت قرمز در استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار میرود، تصریح کرد: برخورداری از مراتع مناسب و زیرساختهای دامپروری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این بخش فراهم کرده است. عطازاده با اشاره به حمایتهای جهاد کشاورزی از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: ارائه خدمات فنی، تأمین نهادههای دامی و پشتیبانی از دامداران باهدف افزایش کمی و کیفی تولید گوشت قرمز در دستور کار قرار دارد. وی از برنامهریزی برای تداوم و افزایش تولید در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: پیشبینی میشود با استمرار حمایتها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میزان تولید گوشت قرمز شهرستان تا پایان سال به رقم قابلتوجهی برسد.