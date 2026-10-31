به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: در گچساران ۸۷۰ تن گوشت قرمز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تولید و روانه بازار مصرف شده است.

عطازاده، با اشاره به ظرفیت‌های دامپروری گچساران افزود: این میزان تولید حاصل فعالیت مستمر دامداران و واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی پرورش دام در سطح شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به اینکه این شهرستان از قطب‌های مهم تولید گوشت قرمز در استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود، تصریح کرد: برخورداری از مراتع مناسب و زیرساخت‌های دامپروری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این بخش فراهم کرده است.

عطازاده با اشاره به حمایت‌های جهاد کشاورزی از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: ارائه خدمات فنی، تأمین نهاده‌های دامی و پشتیبانی از دامداران باهدف افزایش کمی و کیفی تولید گوشت قرمز در دستور کار قرار دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای تداوم و افزایش تولید در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با استمرار حمایت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، میزان تولید گوشت قرمز شهرستان تا پایان سال به رقم قابل‌توجهی برسد.