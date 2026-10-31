به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی همراه با مدیرعامل آب منطقه‌ای از آخرین وضعیت سد قشلاق به صورت میدانی بازدید کرد و مقدمات لازم برای آبگیری این سد مهم پس از سال‌ها انتظار مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار در حاشیه این بازدید سد قشلاق را از مهمترین پروژه‌های عمرانی شهرستان صحنه توصیف کرد و افزود: سد قشلاق ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و این پروژه پس از آبگیری و بهره‌برداری می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه، افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات این سد اشاره کرد و گفت: طی این سال‌ها پیگیری‌ها و نشست‌های متعددی در سطح ملی و استانی برای حل مشکلات و موانع این سد انجام شده است که خوشبختانه این زحمات امروز به ثمر نشسته است.

مهندس نجفی به شتاب مناسب روند اجرایی برنامه فراهم کردن مقدمات آبگیری سد قشلاق اشاره کرد و گفت: در بازدید امروز فرایند و الزامات مرتبط با آبگیری سد، سامانه انتقال آب کشاورزی و شرب و ... مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع جانمایی زمین و انتقال روستا‌های واقع شده در محدوده آبگیر این سد نیز با کمک بنیاد مسکن و دیگر ادارات به خوبی در حال انجام است و بقیه مقدمات لازم نیز با شتاب مناسب در حال پیگیری است.

وی افزود: امیدواریم پس از سال‌ها انتظار شاهد آبگیری این سد باشیم و مردم عزیز این منطفه از موهبت آن بهره‌مند شوند.