مدیرکل امور مالیاتی قم از اختصاص ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی استان در سال ۱۴۰۵ از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات مؤدیان خبر داد.

مالیات مؤدیان قم صرف ساخت مدرسه، خانه بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود

مالیات مؤدیان قم صرف ساخت مدرسه، خانه بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد رضایی، مدیرکل امور مالیاتی قم با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان قم اظهار کرد: امسال با برنامه‌ریزی انجام‌شده، طرح‌های مهمی در بخش‌های مختلف استان با استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالیاتی مؤدیان تأمین اعتبار و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی و تقویت اعتماد مردم است، افزود: در این طرح، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب مقررات، محل مصرف مالیات خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کنند و به‌صورت مستقیم در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: مجموعه‌ای از طرح‌های ملی و استانی در قالب این برنامه معرفی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بهسازی محور قدیم قم ـ تهران و طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آموزشی و خدمات عمومی اشاره کرد.

رضایی با تشریح طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ گفت: ۹ طرح ساخت مدرسه و فضا‌های آموزشی با اعتبار ۲۷۴ میلیارد تومان، سه طرح در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با اعتبار ۲۱۲ میلیارد تومان و طرح آبرسانی با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان در این برنامه قرار دارند.

وی افزود: همچنین برای احداث جاده و بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ۱۱۷ میلیارد تومان و اجرای هفت طرح احداث خانه بهداشت روستایی ۴۳ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح ایجاد پیوندی روشن میان پرداخت مالیات و آثار ملموس آن در زندگی مردم است، گفت: مؤدیان با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود می‌توانند نقش مستقیم‌تری در توسعه استان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی قم در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری ابلاغ شده است.

رضایی با اشاره به حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی فرایند‌ها بیان کرد: صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir، فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را مشاهده و پس از بررسی اطلاعات، نسبت به تأیید آن یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه امکان پرداخت اقساطی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز فراهم شده است، افزود: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند با استفاده از چک دیجیتال، از امکان تقسیم مالیات و بهره‌مندی از یک قسط مازاد بر تعداد اقساط تعیین‌شده نیز استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: در سامانه مالیاتی امکان مقایسه مبلغ مالیات مقطوع با محاسبات مبتنی بر مقررات قانونی و اطلاعات فعالیت‌های مشابه فراهم شده است تا صاحبان مشاغل با آگاهی بیشتری درباره تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی تصمیم بگیرند.

رضایی با اشاره به بارگذاری تدریجی فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ از صاحبان مشاغل خواست اطلاعیه‌ها و پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی را پیگیری کنند و برای مشاهده فرم و اطلاع از وضعیت پرونده مالیاتی خود به درگاه ملی خدمات الکترونیک این سازمان مراجعه کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری مؤدیان در برابر پیام‌های جعلی و سوءاستفاده‌های احتمالی تصریح کرد: پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً با سرشماره MALIAT ارسال می‌شود و این سازمان از طریق پیام‌رسان‌ها برای مؤدیان پیام ارسال نمی‌کند.

رضایی از شهروندان خواست در مواجهه با پیام‌های منتسب به سازمان امور مالیاتی در پیام‌رسان‌ها یا پیامک‌های ارسال‌شده از سرشماره‌های غیرمعتبر، از ورود به لینک‌های مشکوک، ارائه اطلاعات شخصی و بانکی و پرداخت وجه از طریق درگاه‌های ناشناس خودداری کنند.

وی تأکید کرد: مؤدیان برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی و پیگیری امور مربوط به تبصره ماده ۱۰۰، صرفاً از درگاه رسمی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir استفاده کنند.