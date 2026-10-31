براساس اعلام فرمانداری اندیمشک، صدا‌های شنیده شده در برخی نقاط این شهرستان ناشی از انفجار مهمات است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانداری اندیمشک اعلام کرد: از ساعت ۹ صبح امروز شنبه نهم آبان ۱۴۰۵، عملیات خنثی سازی و انهدام مهمات عمل نکرده در برخی از نقاط شهرستان آغاز و تا ساعت ۱۱ امروز ادامه دارد.

باتوجه به اینکه این صدا‌ها ناشی از انفجار‌های کنترل شده است، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق که با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.