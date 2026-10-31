به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ محمد محمودی افزود: این میزان مواد مخدر از هروئین پودری گزارش شده که یک تبعه افغانستانی در معده خود جاسازی کرده بود.

وی اظهار کرد: وزن مواد مخدر کشف شده ۸۴۰ گرم به ثبت رسیده است.

سرهنگ محمودی، اظهار کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شده است.

فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد تصریح کرد: مرزبانان شبانه روز با آمادگی و توانی مثال زدنی خود از ورود مواد مخدر و هرگونه کالای ممنوع به داخل کشورمان جلوگیری می‌کنند و همواره با تجسس دقیق و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، قاچاقچیان را شناسایی و آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می‌کنند.

خراسان رضوی در مجموع ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های ترکمنستان (۵۳۵ کیلومتر) و افغانستان (۳۰۰ کیلومتر) دارد که ۲۹۷ کیلومتر از این مرز در حوزه هنگ مرزی تایباد است.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.