آتش‌سوزی جنگل‌ها در پنج استان اندونزی همچنان ادامه دارد و هزار و ۴۱۰ هکتار از اراضی این کشور را درگیر کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، استان پاپوآی جنوبی با ۵۰۲ هکتار بیشترین سطح آتش‌سوزی را به خود اختصاص داده است.

برتون پانجایتان سرپرست مرکز داده‌ها و اطلاعات سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، اعلام کرد: الگوی پراکندگی آتش‌سوزی‌ها تغییر کرده و دامنه آن از بخش‌هایی از سوماترا و کالیمانتان به مناطق مرکزی و جنوب شرقی سولاوسی، مالوکو و پاپوآی جنوبی گسترش یافته است.

مقام‌های اندونزی همچنین از ثبت کیفیت ناسالم هوا در منطقه سنداوار در ناحیه کوتای غربی و سه ایستگاه پایش در نوسانتارا پایتخت جدید این کشور در کالیمانتان شرقی، خبر داده‌اند.

در همین حال، سیل در استان سوماترای شمالی به هفت هزار و ۶۱۵ خانوار خسارت وارد کرده است.

سازمان هواشناسی اندونزی نیز درباره احتمال بارش‌های شدید تا بسیار شدید در هفت استان آچه، لامپونگ، بنگکولو، ریاو، سوماترای غربی، سوماترای جنوبی و سوماترای شمالی هشدار داده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بخش‌هایی از سوماترا، کالیمانتان، سولاوسی، جاوه، بالی، مالوکو و پاپوآ نیز در روز‌های آینده شاهد بارش‌های متوسط تا شدید خواهند بود.